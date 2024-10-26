"صحة حائل" تقدم إرشادات لمرضى الربو خلال الأمطار لضمان سلامتهم

ونصحت "صحة حائل" بمتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المختص في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، كما شددت على أهمية التوجه إلى أقرب مركز طوارئ فورًا عند عدم الاستجابة للبخاخ أو مواجهة صعوبة في التنفس؛ لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.