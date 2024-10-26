"صحة حائل" تقدم إرشادات لمرضى الربو خلال الأمطار لضمان سلامتهم

قدّمت "صحة حائل" مجموعة من النصائح لمرضى الربو؛ لتجنب تفاقم الأعراض أثناء هطول الأمطار؛ داعية إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان سلامتهم.
وأكدت أهميةَ حمل البخاخ الإسعافي بشكل دائم، واستخدامه عند الحاجة، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر للهواء البارد من خلال تغطية الرأس والأنف عند الخروج.
ونصحت "صحة حائل" بمتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المختص في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، كما شددت على أهمية التوجه إلى أقرب مركز طوارئ فورًا عند عدم الاستجابة للبخاخ أو مواجهة صعوبة في التنفس؛ لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.