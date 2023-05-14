"مياه الشبكة الحكومية".. نصائح "الخضيري" لصيف بلا جفاف أو مشكلات للكلى

تفصيلاً، أوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "في الصيف والحر، يحصل جفافٌ للجسم ما قد يتسبّب في مشكلات في الكلى والدم، ولمنع الجفاف يجب شرب مياه كثيرة، والأفضل ألا تكون مياهاً معلبة منزوعة الأملاح، بل مياه موزونة الأملاح والمعادن، مثل مياه الشبكة الحكومية، إذ تشرف عليها شركة المياه الوطنية بمختبراتها.