"مياه الشبكة الحكومية".. نصائح "الخضيري" لصيف بلا جفاف أو مشكلات للكلى

قدّم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، مجموعة من النصائح المهمة التي ينبغي اتباعها خلال فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة لتفادي جفاف الجسم أو حدوث مشكلات للدم والكلى.
تفصيلاً، أوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "في الصيف والحر، يحصل جفافٌ للجسم ما قد يتسبّب في مشكلات في الكلى والدم، ولمنع الجفاف يجب شرب مياه كثيرة، والأفضل ألا تكون مياهاً معلبة منزوعة الأملاح، بل مياه موزونة الأملاح والمعادن، مثل مياه الشبكة الحكومية، إذ تشرف عليها شركة المياه الوطنية بمختبراتها.
ودعا إلى "تناول فيتامين ج بالليمون والبرتقال أو فوّار ودون مبالغة في الكمية، وتناول وجبات خفيفة جداً ومتباعدة؛ لأن الوجبات الثقيلة تسبّب عطشاً وجفافاً".
وقال: "لا تتناول أدوية وفيتامينات إلا ومعها كمية مياه لا تقل عن نصف لتر خلال ساعتين من تناولها لكيلا تضر الكلى".