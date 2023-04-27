الصحة: ٨ طرق تساعدك على تعديل نظام نومك بعد التعود على السهر

كما نصحت بضرورة الابتعاد عن أجهزة الحاسب الآلي والتلفاز والجوال، ويجب اتباع عادة روتينية قبل النوم، وكذلك تنظيم جدول النوم؛ الأمر الذي يساعد على نوم أفضل.