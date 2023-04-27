الصحة: ٨ طرق تساعدك على تعديل نظام نومك بعد التعود على السهر

أوضحت وزارة الصحة، 8 طرق تساعدك على تعديل نظام النوم بعد التعود على السهر؛ وخصوصًا خلال إجازة العيد.
وقالت الصحة: من أول تلك الطرق تجنب المنبهات كالقهوة والشاي قبل النوم بـ4- 6 ساعات، بالإضافة إلى أنه يجب تجهيز غرفة النوم لتكون هادئة والسرير مريحًا؛ للمساعدة على النوم الهادئ.
كما نصحت بضرورة الابتعاد عن أجهزة الحاسب الآلي والتلفاز والجوال، ويجب اتباع عادة روتينية قبل النوم، وكذلك تنظيم جدول النوم؛ الأمر الذي يساعد على نوم أفضل.
وتابعت: يجب تجنب الأكل قبل النوم مباشرة، وأن يكون تناول وجبة العشاء بوقت مبكر، مع الحرص على ممارسة الرياضة يوميًّا.
وأشارت إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا كان الشخص يعاني من أرق مزمن واضطرابات في النوم.