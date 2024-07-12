استشاري جراحة عظام يستعرض كيفية تشخيص آلام الكتف المزمن

أوضح استشاري جراحة العظام والإصابات "د. فهد العريشي"، كيفية تشخيص آلام الكتف المزمن.
وقال "العريشي": التشخيص يبدأ بأخذ التاريخ المرضي للمريض، ثم يخضع للفحص الطبي الإكلينيكي، ثم يتم إجراء بعض الأشعة للتأكد من الإصابة، ثم رسم خطة علاجية لكل مريض بناء على نتائج الأشعة والفحص الطبي.
وأضاف: غالبًا ما تكون الإصابة إما في الأوتار المدورة، وهي إما قطع بسيط أو متوسط أو متقدم، أو يكون في الغضروف الداخلي، أو بسبب خشونة في المفصل، وهؤلاء تكون لهم خطة علاجية مستقلة.
وأردف: انتشار إصابات الأوتار المدورة للكتف لدى المراهقين ينتج عن ممارسة التمارين الخاطئة.