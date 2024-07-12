استشاري جراحة عظام يستعرض كيفية تشخيص آلام الكتف المزمن

وأضاف: غالبًا ما تكون الإصابة إما في الأوتار المدورة، وهي إما قطع بسيط أو متوسط أو متقدم، أو يكون في الغضروف الداخلي، أو بسبب خشونة في المفصل، وهؤلاء تكون لهم خطة علاجية مستقلة.