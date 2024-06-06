تأكد من خلو سيارتك من هذه الأشياء.. قد تسبب انفجاراً
في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة، ووصولها إلى نحو 48 درجة مئوية في بعض مناطق السعودية، والتوقعات بصيف حار جداً، فإنه من المهم التقيد بإجراءات السلامة والأمان.
ونشر موقع المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراً من ترك بعض الأغراض في السيارات خلال فصل الصيف؛ لاحتمالية انفجارها، وتسببها في حرائق لا قدر الله.
ومن بين تلك الأغراض التي يحظر تركها في السيارة ولاعات السجائر، والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، إضافة إلى عبوات الغاز، وعبوات العطر المضغوطة، وعبوات سائل معقم اليدين.
ولفت "الدفاع المدني إلى أن جميع تلك الأشياء قد تنفجر، ما عدا المعقمات فقد تسبب في إشعال النار في أجزاء السيارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة حارة تضرب عدداً من المناطق والمدن السعودية، منها الرياض، والمدينة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 48 مئوية.