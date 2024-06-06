تأكد من خلو سيارتك من هذه الأشياء.. قد تسبب انفجاراً

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة حارة تضرب عدداً من المناطق والمدن السعودية، منها الرياض، والمدينة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 48 مئوية.