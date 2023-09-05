إرشادات مهمة.. "صحة الرياض" تنصح مرضى السكري باتخاذ هذه الإجراءات قبل السفر

نصحت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مرضى السكري، بضرورة اتخاذ عددٍ من الإجراءات لمتابعة الحالة الطبية قبل السفر.
وأوضحت أن على المريض مقابلة طبيبه الخاص لأخذ تقريرٍ عن حالته واستشارته قبل السفر، وزيارة اختصاصي التغذية لإعطائه النظام الغذائي الملائم.
وطالبت "صحة الرياض" في إنفوجرافيك، نشرته اليوم على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة تجهيز حقيبة السكري التي تحوي كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو حقن الأنسولين، وحافظة ثلج صغيرة لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة.