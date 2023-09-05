إرشادات مهمة.. "صحة الرياض" تنصح مرضى السكري باتخاذ هذه الإجراءات قبل السفر

وطالبت "صحة الرياض" في إنفوجرافيك، نشرته اليوم على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة تجهيز حقيبة السكري التي تحوي كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو حقن الأنسولين، وحافظة ثلج صغيرة لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة.