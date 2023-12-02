للحدّ من انتشار العدوى شتاءً.. "سعود الطبية": 6 حالات يجب فيها غسل يديك بالصابون

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول: إن مع الإجازة الأسبوعية، والجلسات الشتوية المصحوبة بمشاهدة الأحداث الرياضية، يُفضل اتباع الإرشادات الصحية للحدّ من انتشار العدوى في فصل الشتاء.
وأوضحت أنه للحدّ من انتشار العدوى في فصل الشتاء، ينبغي "غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفهما جيدًا"، خاصة في 6 حالات.
وأبانت أن الحالات الستّ هي "العطاس أو السعال"، و"مصافحة المصاب بالإنفلونزا أو الزكام"، و"قبل وبعد تناول الطعام"، و"بعد استخدام دورات المياه".
وتابعت عرض الحالات عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة"، و"بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة".