ليس باب الثلاجة.. خبراء ينصحونك بالمكان المناسب لتخزين الحليب

ويتم التخلُّص سنويًّا من ملايين الليترات من الحليب؛ لأن المستهلكين يتخلصون من الكميات الموجودة لديهم عند انتهاء الصلاحية المكتوبة على اللصاقة الخارجية، قبل أن يتأكدوا من كونه فاسدًا عن طريق الشم.