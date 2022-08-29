8 مشكلات صحية تكشفها فحوص ما قبل المدرسة؟.. تعرَّف عليها

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المشكلات الصحية هي الإعاقات السمعية والبصرية والعقلية والبدنية، الأمراض المزمنة والمعدية، نقص التطعيمات الأساسية، مشكلات النطق وضعف النظر والسمع، مشكلات الوزن "السمنة والنحافة"، اعوجاج السلسلة الفقارية، تسوس الأسنان، ومشكلات نفسية، مثل "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه".