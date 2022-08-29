8 مشكلات صحية تكشفها فحوص ما قبل المدرسة؟.. تعرَّف عليها

قالت وزارة الصحة إن دور أولياء الأمور مهم في المتابعة والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد يُصاب بها الطفل.
وأوضحت "الصحة" أن الحرص على متابعة الطفل والتأكّد من حصوله على حصته من الرعاية الصحية ضروري، لافتة إلى أن فحوص ما قبل المدرسة تكشف عن 8 مشكلات صحية يجب الانتباه إليها.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المشكلات الصحية هي الإعاقات السمعية والبصرية والعقلية والبدنية، الأمراض المزمنة والمعدية، نقص التطعيمات الأساسية، مشكلات النطق وضعف النظر والسمع، مشكلات الوزن "السمنة والنحافة"، اعوجاج السلسلة الفقارية، تسوس الأسنان، ومشكلات نفسية، مثل "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه".