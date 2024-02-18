"تجمُّع المدينة الصحي" يُطلق حملة توعوية حول الكشف المبكّر لسرطان القولون والمستقيم

أطلق تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أمس الأول، حملة توعوية بأهمية الكشف المبكّر عن سرطان القولون والمستقيم من خلال جولات ميدانية وتوعية إلكترونية تستمر لمدة شهر.
وأوضح التجمُّع الصحي أن الحملة تهدف إلى تعزيز الكشف المبكّر عن سرطان القولون والمستقيم والوعي الوقائي، ورفع مستوى الوعي حول عوامل خطر الإصابة بالسرطان، إضافة إلى دعم المتعافين من سرطان القولون والمستقيم وذويهم.
وبيّن التجمُّع أن الحملة ستستمر لمدة شهر يتخللها عديدٌ من الأنشطة من خلال حملات ميدانية بالأماكن العامة التي يرتادها المستفيدون، وكذلك رسائل إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمنشآت الصحية بالمدينة المنوّرة.