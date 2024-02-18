"تجمُّع المدينة الصحي" يُطلق حملة توعوية حول الكشف المبكّر لسرطان القولون والمستقيم

وأوضح التجمُّع الصحي أن الحملة تهدف إلى تعزيز الكشف المبكّر عن سرطان القولون والمستقيم والوعي الوقائي، ورفع مستوى الوعي حول عوامل خطر الإصابة بالسرطان، إضافة إلى دعم المتعافين من سرطان القولون والمستقيم وذويهم.