"الشيريمويا".. "تفاحة الكاسترد" التي تعتبر أكثر الأطعمة المغذية في العالم

قد يعتقد البعض أنّ البرتقال، الغني بفيتامين "سي"، أو الرمان المعروف بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات؛ هما الأكثر تغذية، لكن فاكهة أقلّ شهرة تفوّقت على العديد من الفواكه في تصنيفات الصحة والتغذية؛ حيث حصلت على لقب "أكثر الأطعمة المغذية في العالم"، وهي فاكهة الشيريمويا، التي حصلت على درجة غذائية بلغت 96 من 100.