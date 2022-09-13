لا لمعجون الأسنان والزيت.. "الصحة الخليجي": احذروا الحروق المنزلية

وبيّن أنه لتجنب أية مضاعفات خطرة، ينبغي اتباع خطوات عدة؛ منها: (وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدًا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم).