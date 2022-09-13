لا لمعجون الأسنان والزيت.. "الصحة الخليجي": احذروا الحروق المنزلية

حذّر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى، التي قد يمكن التعرض لها في المنزل، وأوضح أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تُسبب التهاب الحروق وإن أعطت شعورًا بالبرودة في بداية الأمر.
كما شدد "الصحة الخليجي" على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضًا على الحروق؛ لما تُسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.
وبيّن أنه لتجنب أية مضاعفات خطرة، ينبغي اتباع خطوات عدة؛ منها: (وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدًا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم).