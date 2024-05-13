من النوم والطبخ إلى كرة القدم.. كم سعرًا يمكنك حرقه في الساعة عبر 8 ممارسات؟

كشف تجمع القصيم الصحي عدد السعرات الحرارية التي يمكن للفرد أن يحرقها في الساعة الواحدة؛ إثر ممارسة بعض الأنشطة الحياتية والرياضية.
وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف على حسابه بمنصة "إكس"، متسائلًا: "كم سعرة حرارية يمديك تحرق في الساعة الواحدة؟"؛ ليبين أن النوم يحرق 46 سعرًا في الساعة، في حين تحرق الدراجة 856 سعرًا.
وأضاف: "السباحة تحرق 694 سعرًا حراريًا في الساعة، وكرة القدم 520، والتسلق 446، ورفع الأثقال 335، والمشي 334، والطبخ 186".
وأكد "صحي القصيم" أن هذه الأرقام تقريبية، مشيرًا إلى أنه كلما زاد الجهد المبذول زاد معدل الحرق.