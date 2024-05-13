من النوم والطبخ إلى كرة القدم.. كم سعرًا يمكنك حرقه في الساعة عبر 8 ممارسات؟

وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف على حسابه بمنصة "إكس"، متسائلًا: "كم سعرة حرارية يمديك تحرق في الساعة الواحدة؟"؛ ليبين أن النوم يحرق 46 سعرًا في الساعة، في حين تحرق الدراجة 856 سعرًا.