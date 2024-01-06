خبث بعض الفتيات يُسقط الضحية.. 5 سبل فعالة لمساندة ابنتك نفسيًّا وعاطفيًّا

قد تقسو الفتيات على بعضهنّ ويتصرّفن بخبث أحيانًا، وهو ما يتطلّب دعمًا عاطفيًّا من الأم تجاه ابنتها، التي ربما لا تعلم كيف تواجه تلك المواقف أو تعالجها، ويوضح موقع "I Mom" الأمريكي بعض الطرق؛ لتقديم الدعم العاطفي الذي تحتاجه الابنة.