الجلطة الدموية.. حالة طبية خطيرة تهدّد الحياةَ وهذه أبرزُ أعراضها ومسبباتها

ويمكن أن تخرج جلطات الدم من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة وتنتقل إلى الرئة؛ مما يؤدّي إلى حالة قاتلة تعرف باسم "الانسداد الرئوي"، وتتمثّل أعراضها في الشعور بضيق مفاجئ في التنفس، وألم حادّ وطعن في الصدر، ويتفاقم مع التنفس العميق، مع سرعة دقات القلب، والسعال غير المبرر، والذي يصاحبه أحيانًا مخاط دموي.