6 نصائح مهمة لتبقى نشيطًا خلال الصيام في رمضان

وهذه الأمور هي:

1- قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها تتسبب في زيادة شعورك بالكسل في اليوم التالي، واستبدلها بالأعشاب الطبيعية.

2- أكثر من تناول الماء في الفترة بين الإفطار والسحور؛ لأن السوائل لها فاعلية في تنشيط خلايا الجسم، كما يمكنك تناول العصائر الطازجة الخالية من السكر.

3- اهتم بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات الورقية، وأيضًا الفواكه كالبرتقال والتفاح والفراولة، فيمكنك تقسيم الوقت بين الإفطار إلى السحور وتناولهم.

4- عليك تناول وجبة سحور قليلة الدسم، والملح؛ وذلك للحد من الشعور بالعطش والكسل في اليوم التالي خلال ساعات الصيام.

5- أثناء تناولك لوجبة الإفطار أو السحور ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والمقلية؛ لأنها تزيد من شعورك بالكسل في اليوم التالي.

6- يمكنك تناول كوب من الزبادي بعد وجبة السحور، فهو يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها، وأيضًا يسهم بشكل ملحوظ في تقليل حدة الشعور بالكسل.