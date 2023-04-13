أسباب الشهقة وعلاقة العطس بالقلب وإنزيمات الكبد بالسكري.. "النمر" يكشف

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 4 أسباب للشهقة المتكررة لأكثر من يومين، وعلاقة السكري بإنزيمات الكبد، وعلاقة العطس بالقلب.
وفي التفاصيل، أجاب "النمر" أحدَ متابعيه على "تويتر" حين سأله: "دكتورنا الغالي، الوالدة تقول بما أن الشخص يعطس فالقلب ما فيه شيء إن شاء الله.. هل هذا صحيح أم لا؟"؛ حيث قال: "طبعًا المعلومة غير صحيحة.. ولكن يجب عليك شكرها لأنها -حفظها الله- اجتهدت في محاولة تثقيفك صحيًّا حتى وإن لم يحالفها الحظ في هذه المرة".
وأضاف في تغريدات متعاقبة: "من أهم أسباب الشهقة المتكررة (الفيهقة، الزغطة) أكثر من يومين متتالين (ارتجاع المريء، وجلطة الدماغ، وقصور الكلى، وتأثير بعض الأدوية".
وعن إن كان للسكري تأثير على إنزيمات الكبد، قال "النمر": "يمكن أن يساهم في ذلك؛ خاصةً إذا كان مصاحبًا لتشحم الكبد مع السمنة وعدم التحكم في السكري"، ناصحًا مرضى السكري والجلطات بالابتعاد عن الجهد البدني والنفسي والوظيفي.