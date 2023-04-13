أسباب الشهقة وعلاقة العطس بالقلب وإنزيمات الكبد بالسكري.. "النمر" يكشف

وفي التفاصيل، أجاب "النمر" أحدَ متابعيه على "تويتر" حين سأله: "دكتورنا الغالي، الوالدة تقول بما أن الشخص يعطس فالقلب ما فيه شيء إن شاء الله.. هل هذا صحيح أم لا؟"؛ حيث قال: "طبعًا المعلومة غير صحيحة.. ولكن يجب عليك شكرها لأنها -حفظها الله- اجتهدت في محاولة تثقيفك صحيًّا حتى وإن لم يحالفها الحظ في هذه المرة".