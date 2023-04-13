حياتنا

أسباب الشهقة وعلاقة العطس بالقلب وإنزيمات الكبد بالسكري.. "النمر" يكشف

نصَح مرضى السكري والجلطات بالابتعاد عن الجهد البدني والنفسي والوظيفي
‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
سبق
سبق

كشف ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 4 أسباب للشهقة المتكررة لأكثر من يومين، وعلاقة السكري بإنزيمات الكبد، وعلاقة العطس بالقلب.

وفي التفاصيل، أجاب "النمر" أحدَ متابعيه على "تويتر" حين سأله: "دكتورنا الغالي، الوالدة تقول بما أن الشخص يعطس فالقلب ما فيه شيء إن شاء الله.. هل هذا صحيح أم لا؟"؛ حيث قال: "طبعًا المعلومة غير صحيحة.. ولكن يجب عليك شكرها لأنها -حفظها الله- اجتهدت في محاولة تثقيفك صحيًّا حتى وإن لم يحالفها الحظ في هذه المرة".

وأضاف في تغريدات متعاقبة: "من أهم أسباب الشهقة المتكررة (الفيهقة، الزغطة) أكثر من يومين متتالين (ارتجاع المريء، وجلطة الدماغ، وقصور الكلى، وتأثير بعض الأدوية".

وعن إن كان للسكري تأثير على إنزيمات الكبد، قال "النمر": "يمكن أن يساهم في ذلك؛ خاصةً إذا كان مصاحبًا لتشحم الكبد مع السمنة وعدم التحكم في السكري"، ناصحًا مرضى السكري والجلطات بالابتعاد عن الجهد البدني والنفسي والوظيفي.

خالد النمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org