"الفوزان": الموز وجبة أساسية للطلاب.. والبيض المسلوق يُحسِّن وظائف الدماغ

وأضاف: نستطيع تشكيل أغذية تدعم التحصيل الدراسي لدى الطلاب من ناحية تحسين وظائف الدماغ، من ضمنها البيض المسلوق. واختيارنا له يعود إلى أسباب، منها أنه سهل الهضم، ويوجد به جميع الفيتامينات والمعادن ما عدا فيتامين سي. هذا البيض يُحسّن وظائف الدماغ؛ إذ إنه يحتوي على أوميجا ثري. والبعض يعتقد أن هذه الدهون ترفع الكولسترول، وهذا غير صحيح للأشخاص الأصحاء. كما أن كأسًا واحدًا من الحليب بدون سكر مغذية جدًّا للعظام.