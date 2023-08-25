"الفوزان": الموز وجبة أساسية للطلاب.. والبيض المسلوق يُحسِّن وظائف الدماغ

أكد المهتم بالتثقيف الغذائي محمد الفوزان أن الطلاب لا بد لهم من وجبة إفطار داخل البيت، وقال: "وأنا أرى أنها الوجبة الرئيسية التي تُنظم الوجبات الأخرى. والوجبة التي يأكلها الطالب داخل المدرسة هي وجبة مُكمِّلة وليست رئيسية".
وفي التفاصيل، قال "الفوزان" في برنامج تواصل على قناة الرسالة إن الأكل الصحي يعني القيمة الغذائية التي داخل الأكل؛ إذ يتضمن كربوهيدرات صحية، وبروتينًا، ودهونًا صحية، وفيتامينات، ومعادن، وأليافًا، وماء.
وأضاف: نستطيع تشكيل أغذية تدعم التحصيل الدراسي لدى الطلاب من ناحية تحسين وظائف الدماغ، من ضمنها البيض المسلوق. واختيارنا له يعود إلى أسباب، منها أنه سهل الهضم، ويوجد به جميع الفيتامينات والمعادن ما عدا فيتامين سي. هذا البيض يُحسّن وظائف الدماغ؛ إذ إنه يحتوي على أوميجا ثري. والبعض يعتقد أن هذه الدهون ترفع الكولسترول، وهذا غير صحيح للأشخاص الأصحاء. كما أن كأسًا واحدًا من الحليب بدون سكر مغذية جدًّا للعظام.
وأكد "الفوزان" أن الكثير من الناس يعتقد أن الموز فاكهة عادية. والعكس صحيح؛ فالمفترض أن يكون الموز وجبة أساسية لكل طالب؛ وذلك لأسباب، منها أن الموز سهل الاستخدام والأكل؛ إذ إنك تستطيع أن تأكله بدون سكين، وبدون غسل، خاصة الطلاب في المرحلة الابتدائية.
وأردف يحتوي الموز كذلك على البوتاسيوم الذي يعطي الشعور بالاحتفاظ بالسوائل في الجسم فترة أطول؛ ما يعني أنك لا تشعر بالعطش لفترات قصيرة. ويوجد بالموز طاقة عالية، والطالب يحتاج إلى طاقة داخل أسوار المدرسة والفصول، والموز جيد لإحداث الطاقة ومد الطالب بالصحة والقوة.
وبيَّن أن الموز يحتوي على الماء، ونحن دائمًا نقول إن الماء يُشرب، ولكن هذا لا يمنع أن الماء يؤكل. والموز من هذه الفواكه التي يوجد بها ماء بنسبة 75%؛ وهذا يعطيك شعور بترطيب الجسم.
وختم: المفترض على كل الأسرة أن تعطي ابنها موزة، خاصة في المرحلة الابتدائية.