رؤية جديدة.. دراسة تكشف عن تغيرات في عقول الرجال بعد ولادة أطفالهم

واكتشف الباحثون أن العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تحدد مدى تفاعل الآباء مع أطفالهم قد تؤثر بدورها على التغييرات في العقل الأبوي، وهذا ما يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت السياسات الأسرية التي تعزز مقدار الوقت الذي يقضيه الآباء في رعاية الأطفال أثناء فترة ما بعد الولادة المبكرة قد تساعد في دعم نمو الدماغ الأبوي.