"فرط الحركة وتشتت الانتباه" في مقارنة لـ"إرادة الرياض".. ومُختصة تُفصّل

من جهتها، شددت البروفيسور المساعد واستشارية الصيدلة الإكلينيكية في مجمع إرادة بالرياض الدكتورة هديل بنت فخري دغش، على أنه لا يمكن اعتبار الطفل مصابًا بتشتت الانتباه إلا عندما يكون غير قادر على تأدية مهامه اليومية في المنزل والمدرسة بشكل مستمر، مثل عدم الاهتمام بالتفاصيل، والوقوع في الكثير من الأخطاء بسبب الإهمال، وصعوبة الحفاظ على التركيز والانتباه، واتباع التعليمات والتوجيهات، والترتيب والتنظيم أو الحفاظ عليهما، إضافة إلى عدم الإنصات لمن يتحدث معه، وسهولة تشتيته، وكره وتجنب المهام التي تتطلّب جهدًا عقليًّا وتركيزًا مستمريْن، وفقدان الأدوات بسهولة، ونسيان الأنشطة والمهام اليومية، أو التنقل من نشاط أو مهمة إلى أخرى دون إنجاز أي منهما.