بين عمل وترفيه ومهام منزلية.. "أنواع النشاط البدني" تبلورها "سعود الطبية"

استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أنواع النشاط البدني؛ مشيرة إلى أن النشاط البدني هو كل حركة يقوم بها الجسم وتؤديها العضلات وتتطلب استهلاك الطاقة؛ بما في ذلك الأنشطة أثناء العمل واللعب وأداء المهام المنزلية وممارسة الأنشطة الترفيهية.
وأوضحت "المدينة"، عبر حسابها على "إكس"، أن أنواع النشاط البدني تنقسم إلى 3 أنواع؛ أولها النشاط الهوائي وهو النشاط الذي تتحرك فيه العضلات الكبيرة الموجودة بالجسم مثل عضلات الذراعين والساقين، ويتميز بزيادة سرعة نبضات القلب وصعوبة في التنفس أثناء ممارسة النشاط.
وأضافت: ثاني الأنواع هو نشاط تقوية العضلات، ويقوم هذا النشاط بتعزيز وتحسين قوة العضلات وزيادة قدرتها على التحمل، وثالثها نشاط تقوية العظام ويساعد على جعل العظام قوية مثل عظام القدمين والساقين.