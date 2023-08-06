بين عمل وترفيه ومهام منزلية.. "أنواع النشاط البدني" تبلورها "سعود الطبية"

استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أنواع النشاط البدني؛ مشيرة إلى أن النشاط البدني هو كل حركة يقوم بها الجسم وتؤديها العضلات وتتطلب استهلاك الطاقة؛ بما في ذلك الأنشطة أثناء العمل واللعب وأداء المهام المنزلية وممارسة الأنشطة الترفيهية.