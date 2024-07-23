موجود في الجسم بشكل طبيعي.. علماء يكشفون عن "طفرة" في علاج الصلع

اكتشف علماء أن السكر الموجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان يمكن أن يكون علاجاً للصلع.
ووجدت الدراسة أن هذا المحلول الحلو نجح في تحفيز نمو الشعر لدى الفئران.. وتبيّن أن السكر فعّال في إعادة نمو الشعر، مثل الأدوية الموجودة المستخدمة لعلاج تساقط الشعر.
ويوفر هذا الاكتشاف "الواعد" -وفق "روسيا اليوم"- الأمل في البحث عن علاج للصلع الذكوري، المعروف أيضاً باسم الثعلبة الذكرية الشكل، أو مرض الصلع الوراثي (androgenic alopecia)، الذي يصيب ما يصل إلى نصف الرجال على مستوى العالم.
واكتشف فريق من جامعة شيفيلد، بالتعاون مع زملائهم في باكستان، أن تطبيق جرعة صغيرة من السكر الطبيعي، المسمى 2-deoxy-D-ribose (2dDR)، يحفز إعادة نمو الشعر لدى الفئران.
ويلعب السكر دوراً "أساسياً" في عديد من العمليات البيولوجية في كل من الحيوانات والبشر، وفقاً لفريق البحث.
وخلال بحثهم، لاحظ العلماء نمواً متسارعاً للشعر حول الجروح التي تلتئم مقارنة بالمناطق غير المعالجة؛ ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن لهذا السكر الطبيعي بالجسم تأثيراً مباشراً على بصيلات الشعر المريضة.
ولاختبار نظريتهم، أنشأ العلماء نموذجا لتساقط الشعر الناتج من هرمون التستوستيرون لدى الفئران، على غرار سبب الثعلبة الذكرية الشكل. ووجدوا أن تطبيق جرعة صغيرة من السكر الطبيعي ساعد على تكوين أوعية دموية جديدة؛ ما أدى إلى إعادة نمو الشعر.
وكشفت دراسة رائدة نشرتها مجلة Frontiers in Pharmacology، أن السكر البسيط يمكن أن يكون فعالاً في إعادة نمو الشعر مثل المينوكسيديل، وهو دواء يستخدم عادة لمكافحة تساقط الشعر.
وبشكلٍ عام، كان العلاج بـ 2dDR فعالا بنسبة 80 - 90% مثل المينوكسيديل، ولم تكن هناك مكاسب كبيرة في الجمع بين 2dDR والمينوكسيديل؛ ما يشير إلى أن مركب السكر لديه إمكانات كبيرة كبديلٍ آمن، وبأسعار معقولة للعلاجات المتوافرة.
وأدى العلاج بـ2dDR إلى زيادة عدد الأوعية الدموية بشكلٍ طفيف، وزيادة في طول بصيلات الشعر وكثافتها. كما عزّز كمية الشعر في مرحلة النمو، وهو أمرٌ حيوي للحفاظ على كثافة الشعر.
ويعتقد الفريق الذي يقف وراء البحث، بأن هذا يمكن أن يمهد الطريق لطريقة طبيعية جديدة لتعزيز نمو الشعر.