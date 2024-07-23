موجود في الجسم بشكل طبيعي.. علماء يكشفون عن "طفرة" في علاج الصلع

وبشكلٍ عام، كان العلاج بـ 2dDR فعالا بنسبة 80 - 90% مثل المينوكسيديل، ولم تكن هناك مكاسب كبيرة في الجمع بين 2dDR والمينوكسيديل؛ ما يشير إلى أن مركب السكر لديه إمكانات كبيرة كبديلٍ آمن، وبأسعار معقولة للعلاجات المتوافرة.