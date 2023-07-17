"طبية الملك فهد الطبية" تُحَذّر من عوامل الإصابة بارتفاع الكوليسترول

حذّرت مدينة الملك فهد الطبية من عوامل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، محددة طرق الوقاية والعلاج المناسبة.
وأوضحت المدينة: عند ارتفاع الكوليسترول تتكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية؛ مما يؤدي إلى صعوبة وصول كميات كافية من الدم إلى الشرايين؛ لذلك يُنصح الأشخاص فوق 21 عامًا بفحص الكوليسترول كل 5 سنوات.
ولفتت في إنفوجرافيك إلى أن أبرز عوامل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول هو النظام الغذائي غير الصحي، والتدخين وداء السكري، والسمنة.
وشددت على أن طرق الوقاية والعلاج تكون عبر التقليل من الدهون المشبعة في الأكل، والإقلاع عن التدخين، وتقليل كمية الأملاح في الأكل، والمحافظة على الوزن الصحي.