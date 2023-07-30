في "عصر الغليان".. 4 نصائح تؤهل جسدك للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

كما أنه يجب الإنصات للجسد، فلو شعر الشخص بأنه متعب أو في حالة غير جيدة يفضل التوقف عن الأمر، فبحسب "كيني"، هناك أجساد لا تتحمل مستويات حرارة أو رطوبة معينة، حتى لو كان الشخص في صحة جيدة.