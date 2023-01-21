عند إصابة أحد أفراد أسرتك بطارئ صحي.. طبيب طوارئ: 4 أشياء لا يجب أن تفعلها أبدًا

لكن الدكتور توريس يقول إنه بدلًا من ذلك، يجب أن تكون نقطة الاتصال الأولى دائمًا على رقم الطوارئ؛ حيث قال إن الاتصال بشخص آخر يضيع وقتًا ثمينًا، ويمكن استخدامه للمساعدة في علاج المريض.