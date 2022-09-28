كيف نتجنب الملح الخفي بمسمياته المختلفة؟ "الغذاء والدواء" تجيب

ضمن حملتها التوعوية حول أضرار الملح الزائد، أوضحت هيئة الغذاء والدواء أنه من المهم معرفة المسميات المتعددة للملح؛ لتسهيل قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج ومعرفة نسبة الملح قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأضافت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر" أن ملح الطعام يندرج تحت عدة مسميات منها "الملح والصوديوم، وفوسفات الصوديوم، والملح البحري، ونترات الصوديوم، والباكنج باودر، وبنزوات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وغلوتومات أحادية الصوديوم".
ونصحت الهيئة بضرورة إعداد بعض الأطعمة بالمنزل، وتجنّب شراء الأطعمة سريعة التحضير مثل الشوربات سريعة التحضير.