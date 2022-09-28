كيف نتجنب الملح الخفي بمسمياته المختلفة؟ "الغذاء والدواء" تجيب

وأضافت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر" أن ملح الطعام يندرج تحت عدة مسميات منها "الملح والصوديوم، وفوسفات الصوديوم، والملح البحري، ونترات الصوديوم، والباكنج باودر، وبنزوات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وغلوتومات أحادية الصوديوم".