تعرَّف على الرجفان الأذيني وأبرز مضاعفاته وطرق الوقاية منه

وتابعت في إنفوجراف على صفحتها بتويتر، أن طرق الوقاية منها تكون باتباع نظام غذائي صحي يشتمل على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وتقليل استهلاك الكافيين، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين.