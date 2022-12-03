اللغز الطبي.. "فرضية استفزازية للغاية" قد تفضي لحل نهائي للقولون العصبي!

لكن الآن توصل أستاذ الطب في مركز "سيدارز سيناي" الطبي في لوس أنجلوس، برينان شبيغل، إلى نظرية مختلفة تمامًا، تقوم على مبدأ أن الحالة ناتجة عن عدم قدرة الجسم على التعامل مع الجاذبية.