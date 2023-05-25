دراسة تكشف تأثير الشاي في تقوية جدران الشعيرات الدموية والوقاية من انفجارها

وأشار "القحطاني" إلى أن تناول الشاي يجعل في الجسم مقدرة كبيرة على تقوية الشعيرات الدموية والوقاية من انفجارها، ومنع حدوث نزيف وخصوصاً في حالات الرعاف والطمث، كما أن للشاي تأثيراً على الأمعاء والقولون، نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد العفصية، ومواد قابضة (Tannins) التي تمتص الماء من الأمعاء والقولون، الذي يؤدي لحدوث إمساك.