دراسة: هذه الكمية من القهوة يوميًّا قد تضيف سنوات إلى حياتك

وفي الدراسة، قام فريق من جامعة جينان في قوانغتشو، خارج هونغ كونغ، بتحليل البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة -مجموعة من البيانات الطبية والجينية لأكثر من نصف مليون بريطاني- من 2009 إلى 2018.