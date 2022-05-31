7 تعديلات أساسية على مقعد المكتب تحميك من آلام الظهر.. تعرف عليها

ومن المهم أيضًا أن تضبط كلًا من الذراعين والمرفقين، بحيث يكونان على مستوى مستقيم مع المقعد، مع إراحة الكتفين، ولا تنسَ ضبط الركبتين، من خلال الحفاظ على مسافة صغيرة بين الجزء الخلفي من الركبتين والكرسي.