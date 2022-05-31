7 تعديلات أساسية على مقعد المكتب تحميك من آلام الظهر.. تعرف عليها

الكثير منا معرض للإحساس المزعج بآلام الظهر والرقبة؛ بسبب طريقة الجلوس إلى المكتب، خاصة في حال كانت أعمالهم تقتضي الجلوس لوقت طويل خلال ساعات الدوام.
حلول بسيطة مقترحة تتمثل في بضع تعديلات على مقعد العمل، حتى تتفادى جميع أوجاعك.
ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعض النصائح التي ستساعدك حتمًا بمجرد اتباعها.
بدايةً، احرص على ضبط المقعد أو الكرسي، بحيث تستخدم لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب على نحو مستقيم وموازٍ للأرض.
ومن المهم أيضًا أن تضبط كلًا من الذراعين والمرفقين، بحيث يكونان على مستوى مستقيم مع المقعد، مع إراحة الكتفين، ولا تنسَ ضبط الركبتين، من خلال الحفاظ على مسافة صغيرة بين الجزء الخلفي من الركبتين والكرسي.
وأشارت وزارة الصحة العُمانية إلى أهمية ضبط القدمين، بعدم وضع ساق فوق أخرى (تقاطع الساقين)، والحفاظ على موطئ القدمين على الأرض.
وبالطبع، يجب أن تضبط مستوى الجهاز، حتى يكون مناسبًا لمستوى العينين، دون أن يتسبب بانحناء الرقبة، واحرص على دعم الظهر حتى تحافظ عليه مستقيمًا، واستخدام وسادة داعمة للظهر ما أمكن ذلك.
وأخيرًا، لا تنسَ ضبط الخصر والفخذين، بحيث يتوزع ثقل الجسم بالتساوي عليها.