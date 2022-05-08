7 علامات تفضح مَن يكذب عليك.. تَعَرُّفك عليها يحميك من الخداع

وتابع: "في حين أن الشخص المذنب لديه القليل من الوقت، وغالبًا ما يكون هدفه هو تكرار ما قلته، "لا، لم أخدعك"؛ حيث لم يكن لديه الوقت لبناء إجابته الخاصة، فيعيد ويستخدم عبارة كانت في السؤال".