7 علامات تفضح مَن يكذب عليك.. تَعَرُّفك عليها يحميك من الخداع

7 علامات تفضح مَن يكذب عليك.. تَعَرُّفك عليها يحميك من الخداع
حدد علماء النفس مؤخرًا، 7 علامات تدل على أن الشخص الذي أمامك يكذب، وباتباعها سيسهل عليك كشف الكذب؛ تلك العادة التي نواجهها جميعنا في حياتنا اليومية.
موقع "سلينغو"، نقل عن عالم النفس دارين ستانتون، كيفية اكتشاف التعبيرات الدقيقة والعلامات المقلقة التي يجب الانتباه لها عند محاولة كشف الكذب.
النظر
وفقًا لـ"دارين"، غالبًا ما يطيل الكاذبون التواصل البصري، لتعويض الكذبة بالنظر، في محاولة لإقناعك بالكذب.
ويشرح قائلًا وفق "سكاي نيوز": "بشكل عام، ننظر في عيني الشخص المقابل لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ثوان فقط؛ لكنها أطول قليلًا عند الكاذب".
الرَّمش
يمضي عالم النفس ليقول إن معدل الرَّمش سيزداد أيضًا عندما يقوم الشخص بالكذب. ويلاحظ أن هذا يمكن أن يصل من مرتين إلى ثلاث مرات في الدقيقة.
الحاجز
ويوضّح "دارين" أن الأشخاص الذين يعانون من الكذب يميلون أيضًا إلى إنشاء حاجز جسدي بينهم وبين الشخص الذي يكذبون عليه.
ويشير إلى أن هذا يمكن أن يحدث بأشكال مختلفة؛ حيث يختار البعض استخدام أيديهم كحاجز؛ بينما يختار البعض الآخر عناصر مثل كوب القهوة.
الهروب
يستخدم الكذابون عادة استراتيجية تُعرف باسم الانحراف اللغوي؛ وفقًا لـ"دارين".
ويوضح أن هذا الأمر شائع بشكل خاص بين السياسيين، ويشير إلى الأشخاص الذين يتجنبون عمدًا السؤال الذي يُطرح عليهم بدلًا من ذلك، ويقول إنهم يميلون إلى الرد بإجابة على سؤال مختلف تمامًا.
الصوت
يمضي "دارين" في تسليط الضوء على أهمية مراعاة الكيفية التي يقال بها شيء ما ويحذر من أن التغيير قد يشير إلى أن شخصًا ما يخدع.
ويوضح: "ستلاحظ أن نبرة صوتهم تميل إلى الارتفاع وهي علامة منبهة على أنهم متوترون من قول كذبة".
التكرار
ويقول إن هناك علامة رئيسية للكاذب، وهو أن يكرر السؤال الذي يطرح عليه في الإجابة.
ويوضح أن الناس يفعلون ذلك لأنه يمنحهم مزيدًا من الوقت لتكوين إجابة؛ "على سبيل المثال، عندما تسأل شخصًا ما إذا كان قد خدعك، سيرد الشخص البريء بلغته الخاصة: "لا تكن سخيفًا، بالطبع لا".
وتابع: "في حين أن الشخص المذنب لديه القليل من الوقت، وغالبًا ما يكون هدفه هو تكرار ما قلته، "لا، لم أخدعك"؛ حيث لم يكن لديه الوقت لبناء إجابته الخاصة، فيعيد ويستخدم عبارة كانت في السؤال".
لون الوجه
يلاحظ "دارين" أن تغيير اللون في وجه شخص ما، يمكن أن يكون أيضًا علامة تدل على أن الشخص يكذب.
ويوضح أن التغيرات العاطفية مرتبطة بالتوتر؛ وبالتالي عندما يشعر شخص ما بالضغط، قد يتم سحب الدم بعيدًا عن وجهه؛ مما يؤدي إلى شحوبه.