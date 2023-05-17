"صحة الرياض": 6 خطوات للإقلاع عن التدخين.. وهكذا تتعامل مع محفزاته

وأوضحت "صحة الرياض" في معلومات توعوية نشرتها اليوم، أن الخطوات الست للإقلاع عن التدخين تتمثل في "التحكم في ذروة التدخين، والخروج من المكان والعودة إليه، والانشغال بأنشطة أخرى، وتحديد موعد للإقلاع عن التدخين وإعلانه للمقربين، والاستفادة من المحاولات السابقة للإقلاع باعتبارها خطوة للإقلاع، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمقربين والمؤسسات المتخصّصة".