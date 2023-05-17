"صحة الرياض": 6 خطوات للإقلاع عن التدخين.. وهكذا تتعامل مع محفزاته

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في العالم، لذلك يدعو كثير من الهيئات والمؤسسات الصحية إلى ضرورة الإقلاع عنه.
وفي حال كنت تفكر في الإقلاع عن التدخين حدّدت "صحة الرياض" 6 خطوات، للإقلاع عن التدخين بسهولة، كما كشفت عن طرق عدة للتعامل مع محفزات التدخين والقضاء عليها.
وأوضحت "صحة الرياض" في معلومات توعوية نشرتها اليوم، أن الخطوات الست للإقلاع عن التدخين تتمثل في "التحكم في ذروة التدخين، والخروج من المكان والعودة إليه، والانشغال بأنشطة أخرى، وتحديد موعد للإقلاع عن التدخين وإعلانه للمقربين، والاستفادة من المحاولات السابقة للإقلاع باعتبارها خطوة للإقلاع، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمقربين والمؤسسات المتخصّصة".
وحول محفزات التدخين، أوضحت صحة الرياض أنها تتمثل في: تناول القهوة، والتدخين في أماكن العمل، والمشاعر القوية، وأعراض الانسحاب في فترة التدخين، والوجود في مناسبات عامة أو مع أصدقاء مدخنين، وأخيراً أوقات الفراغ والانتظار الطويل ومشاهدة الأفلام.
ويتم التعامل مع محفزات التدخين بداية من استبدال التدخين بأشياء أخرى، كالمسواك والمسبحة وغيرهما، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، وتناول المكسرات أو العصائر والوجبات الخفيفة أثناء فترات الفراغ أو الانتظار، واستشارة المتخصّصين والأطباء لتفادي الأعراض الانسحابية.