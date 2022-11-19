"الأغا" يوجه 5 نصائح لمصابي السكر قبل اختبارات الغد

ووجّه "الأغا" 5 نصائح هامة للطلاب الذين يعانون من السكري (النوع الأول) ويعالَجون بالأنسولين، وهم عكس "النوع الثاني المعتمد على العلاج الدوائي والحمية والرياضة"؛ وهي: المواظبة على أخذ علاج الأنسولين في المواعيد المحددة، وضرورة إجراء فحص السكر بالجهاز المنزلي للاطمئنان على قراءات نسبة السكر، والحرص على تجنب التوتر والقلق الذي قد يصاحب فترة الاختبارات نتيجة ضغط مراجعة الدروس، مع ضرورة حرص الأسرة والمدرسة على توفير أجواء صحية لهذه الشريحة من الأبناء الغالين، وضرورة تناول الإفطار الصباحي قبل التوجه للمدرسة حتى يكون طالب السكري في حالة مستقرة من حيث نسبة السكر والشعور بالحيوية والنشاط، والحرص على إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم الصحي حتى لا يشعر الطالب بالخمول والكسل والإرهاق نهار يوم الاختبار؛ فكل هذه الأمور لها علاقة مباشرة باستقرار نسبة السكر، مع الابتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة لعدم احتوائها على القيمة الغذائية الكافية لإمداد الطلاب بالمواد الغذائية البسيطة والأولية، ويجب محاولة استبدال الشاي والقهوة والمنبهات التي تحتوي على الكافيين بالبديل الصحي الذي يتمثل في العصائر الطازجة، وتخصيص جزء من الوقت لممارسة أي نشاط رياضي خلال فترة الامتحانات لمدة نصف ساعة؛ على ألا تكون رياضة ثقيلة لكونها تساعد على تقليل الضغط النفسي.