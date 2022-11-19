"الأغا" يوجه 5 نصائح لمصابي السكر قبل اختبارات الغد

حذّر استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي غدًا الأحد، الطلاب المصابين بمرض السكري، من تجاهل العناية بجانب الوجبات الخفيفة المُعَدة في المنزل والتي تحافظ على نسبة السكر لديهم.
وأضاف "الأغا" أن بعض الطلاب قد يرون أن الوقت ضيق جدًّا ولا يُسمح لهم بتناول تلك الوجبات الخفيفة، والأفضل تسخير كل الوقت في مراجعة مواد الاختبار والاكتفاء بالشاي والقهوة، وهذا بلا شك أمر يضر بالصحة كثيرًا، وينعكس على صحة الفرد سلبًا؛ وهنا يأتي دور الأمهات في الاهتمام بهذا الجانب الذي قد يغفله الأبناء المصابون بالسكري من النوع الأول المعتمد على الأنسولين.
ونوه "الأغا" بدور إدارات التعليم التي وجّهت بضرورة إشراف الموجه الصحي يوميًّا على لجان الاختبارات، والاطمئنان على الأوضاع الصحية والنفسية للطلاب أثناء تأدية الاختبارات وخصوصًا ذوي الأمراض المزمنة، وهذه الخطوة بلا شك تُعزز جوانب الرعاية الصحية للطالب أو الطالبة المصابين بالسكري في المدرسة، بجانب تحقيق ثلاثة أهداف، وهي ضمان سلامة الطلاب السكريين خلال تواجدهم في المدرسة وأداء الاختبارات، وضمان الضبط الجيد لمستوى السكري، وضمان حصول طالب السكري على حقوقه المدرسية بشكل سليم.
وقال البروفيسور "الأغا": يفضل أن يكون جلوس الطلاب السكريين المعتمد على الأنسولين في الصف الأمامي؛ حتى يكونوا أمام مرأى المراقبين أكثر، ويجب أن يُسمح لهم تحت إشراف الموجه الصحي -في حال رغبتهم- بأي إجراء متعلق بصحتهم خلال فترة الامتحان؛ مثل قياس فحص السكر، أو التوجه لدورة المياه، أو تناول أي وجبة خفيفة لمواجهة الانخفاض؛ فمثل هذه الأمور قد تحدث بسبب توتر الامتحانات.
ووجّه "الأغا" 5 نصائح هامة للطلاب الذين يعانون من السكري (النوع الأول) ويعالَجون بالأنسولين، وهم عكس "النوع الثاني المعتمد على العلاج الدوائي والحمية والرياضة"؛ وهي: المواظبة على أخذ علاج الأنسولين في المواعيد المحددة، وضرورة إجراء فحص السكر بالجهاز المنزلي للاطمئنان على قراءات نسبة السكر، والحرص على تجنب التوتر والقلق الذي قد يصاحب فترة الاختبارات نتيجة ضغط مراجعة الدروس، مع ضرورة حرص الأسرة والمدرسة على توفير أجواء صحية لهذه الشريحة من الأبناء الغالين، وضرورة تناول الإفطار الصباحي قبل التوجه للمدرسة حتى يكون طالب السكري في حالة مستقرة من حيث نسبة السكر والشعور بالحيوية والنشاط، والحرص على إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم الصحي حتى لا يشعر الطالب بالخمول والكسل والإرهاق نهار يوم الاختبار؛ فكل هذه الأمور لها علاقة مباشرة باستقرار نسبة السكر، مع الابتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة لعدم احتوائها على القيمة الغذائية الكافية لإمداد الطلاب بالمواد الغذائية البسيطة والأولية، ويجب محاولة استبدال الشاي والقهوة والمنبهات التي تحتوي على الكافيين بالبديل الصحي الذي يتمثل في العصائر الطازجة، وتخصيص جزء من الوقت لممارسة أي نشاط رياضي خلال فترة الامتحانات لمدة نصف ساعة؛ على ألا تكون رياضة ثقيلة لكونها تساعد على تقليل الضغط النفسي.