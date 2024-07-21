يظهر في مرحلة الطفولة وما قبل المدرسة.. "سعود الطبية" توعي باضطراب "التحدي المعارض"

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن اضطراب التحدي المعارض، يمثل أحد اضطرابات السلوك ويظهر عادة في مرحلة الطفولة.
وقالت في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس"، إن اضطراب التحدي المعارض، عادة ما يظهر في مرحلة الطفولة وما قبل المدرسة وتستمر بازدياد؛ إذ يسبب مشكلات خطيرة في العلاقات والأنشطة الاجتماعية والدراسة والعمل للطفل والعائلة.
كما تكون سلوكيات التحدي والمعارضة متكررة ومستمرة، وقد يمتد إلى سن المراهقة والبلوغ إذا لم يعالج مبكرًا.
وأوضحت "سعود الطبية"، أنه للتعايش مع اضطراب التحدي المعارض، يلزم مدح السلوكيات الإيجابية، ووضع حدود واضحة للمطلوب من الطفل، وتقديم المكافآت، واتباع روتين ثابت وقضاء الوقت مع الطفل، وتجنب الصراع معه، إضافة إلى تجنب القلق عند عدم ملاحظة تحسن سريع.
ونبهت من أن إهمال تلقي العلاج المناسب يؤدي إلى مشكلات ومضاعفات منها: السلوك المعادي للمجتمع أو مشكلات قانونية، ضعف الأداء في الدراسة، اضطرابا إساءة استخدام الأدوية أو الانتحار، لا سمح الله.
ودعت "سعود الطبية" للوقاية من اضطراب التحدي المعارض، إلى تعليم الأطفال الصغار المهارات الاجتماعية، وكيفية التعامل مع الغضب من خلال برامج التدخل المبكر.
وكذلك خضوع المراهقين للعلاج بالكلام للمساهمة في تجنب السلوكيات التي تسبب المشاكل، وتعزيز المهارات الاجتماعية لديهم.