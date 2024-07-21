يظهر في مرحلة الطفولة وما قبل المدرسة.. "سعود الطبية" توعي باضطراب "التحدي المعارض"

وأوضحت "سعود الطبية"، أنه للتعايش مع اضطراب التحدي المعارض، يلزم مدح السلوكيات الإيجابية، ووضع حدود واضحة للمطلوب من الطفل، وتقديم المكافآت، واتباع روتين ثابت وقضاء الوقت مع الطفل، وتجنب الصراع معه، إضافة إلى تجنب القلق عند عدم ملاحظة تحسن سريع.