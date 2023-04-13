أمور ضرورية أثناء أداء العمرة.. نصائح هامة من "الصحة" للمصابين بالسكري

لكن أداء الشعائر يكون مرهقًا على بعض أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكري؛ لذا هناك بعض التدابير الوقائية، التي ينبغي على المعتمرين والحجاج المصابين بالسكري مراعاتها لأداء المناسك بسهولة ويسر، والحفاظ على الصحة.