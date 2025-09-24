70 سم وحجم النص .. نصائح طبية لتجنّب إرهاق العين أمام الشاشات

كما شدّد على ضرورة اتباع قاعدة 20-20-20، التي تقوم على إراحة العين كل عشرين دقيقة عبر النظر إلى جسم يبعد عشرين قدماً لمدة عشرين ثانية، إضافة إلى إمكانية استخدام القطرات المرطبة عند الحاجة لتقليل أعراض الإجهاد البصري.