70 سم وحجم النص .. نصائح طبية لتجنّب إرهاق العين أمام الشاشات

وجّه تجمّع القصيم الصحي مجموعة من الإرشادات الطبية للوقاية من إرهاق العين الناتج عن الجلوس الطويل أمام الشاشات، مؤكداً أن الالتزام بها يسهم في تعزيز راحة النظر وحماية العين من الإجهاد.
وأوضح التجمّع أن من أهم هذه الإرشادات ضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوى مريح للعين، مع ترك مسافة لا تقل عن سبعين سنتيمتراً عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، وجعل حجم النصوص واضحاً ومناسباً للقراءة.
كما شدّد على ضرورة اتباع قاعدة 20-20-20، التي تقوم على إراحة العين كل عشرين دقيقة عبر النظر إلى جسم يبعد عشرين قدماً لمدة عشرين ثانية، إضافة إلى إمكانية استخدام القطرات المرطبة عند الحاجة لتقليل أعراض الإجهاد البصري.
وبيّن التجمّع أن هذه الممارسات البسيطة تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، وتحد من الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام المفرط للشاشات سواء في العمل أو لأغراض الترفيه.