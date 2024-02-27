الإيدز والالتهاب الكبدي.. "مخاطر الوشم على الصحة" في تحذير من "سعود الطبية"

عددت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، مخاطر الوشم على الصحة، محذرة من تداعياته.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من مخاطر الوشم "الأمراض المنقولة عبر الدم مثل مرض نقص المناعة (الإيدز)"، و"التهاب الكبد (ب) و(ج)".
وأشارت "سعود الطبية" إلى أن صبغات الوشم تحتوي على معادن ثقيلة مثل: "الرصاص والزئبق، والكادميوم، وعلى مركّبات مثل (PAHs) و(PAAs)؛ حيث تحمل مخاطر حدوث السرطان وتسممٍ للإنسان".
وأكدت، عبر حسابها على منصة "إكس"، إمكانية حدوث مضاعفات عند إجراء الأشعة المغناطيسية؛ حيث تحتوي على جزيئات معدنية ترتفع حرارتها عند الإجراء فتؤدي للحروق والآلام.
وتابعت: "العلاج بالليزر يزيل ويفتت الوشم من سطح الجلد، وتترسب جزيئات في الغدد اللمفاوية ولا تخرج من الجسم".
وأبانت "سعود الطبية" أن المواد الموجودة في صبغة الوشم تعتبر جسمًا غريبًا؛ مما يجعل جهاز المناعة في حالة تهيج مستمرة؛ فضلًا عن التحسس الذي تُسَببه هذه المواد على هيئة: "حكة مستمرة، واحمرار وانتفاخ للجلد".