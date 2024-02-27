الإيدز والالتهاب الكبدي.. "مخاطر الوشم على الصحة" في تحذير من "سعود الطبية"

وأبانت "سعود الطبية" أن المواد الموجودة في صبغة الوشم تعتبر جسمًا غريبًا؛ مما يجعل جهاز المناعة في حالة تهيج مستمرة؛ فضلًا عن التحسس الذي تُسَببه هذه المواد على هيئة: "حكة مستمرة، واحمرار وانتفاخ للجلد".