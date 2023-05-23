رسالة للآباء.. هذا ما يحتاج إليه أبناؤكم أثناء الامتحانات فـ"لا تزيدوا الطين بلة"!

تزامناً مع موسم الامتحانات، يلجأ أولياء الأمور إلى تهيئة أبنائهم لهذه الفترة التي تحمل معها ضغطاً شديداً وتحتاج إلى تركيز عالٍ.. فقد نجدهم يقومون بمساعدتهم في دراستهم أو تحفيزهم، لكن الخبراء يؤكّدون أن أكثر ما يحتاج إليه الطلاب قبل فترة الامتحان وفي أثنائها هو الراحة النفسية.
من الطبيعي جداً أن يشعر الطالب بالقلق، لكن يجب ألا يتحوّل هذا القلق لما يُسمى رهاب الامتحان، الذي قد يستمر معه لفترات طويلة حتى في السنوات الجامعية، أو ربما بعد ذلك أيضاً خلال البحث عن العمل مثلاً أو تقديم المشاريع.
وأحياناً ما يزيد الطين بلة، هو تعامل أولياء الأمور، إذ إنهم قد يُشعرون الطالب بتوترٍ كبيرٍ يُفقده قدرته على التركيز ويؤدي إلى نتائج عكسية، بدلاً من طمأنته وإفساح المجال له للترويح عن نفسه، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وفي هذا الإطار، قالت الاستشارية النفسية الدكتورة ريما بجاني؛ إن التوتر حافزٌ، لكنه يصبح مقلقاً إذا شكّل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق أهدافنا، ويجب توافر بيئة داعمة قادرة على مساعدة الطالب لتخطي المرحلة، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وبقدراته، ومراعاة عدم وضع التلميذ تحت الضغط، وتنظيم الوقت ونمط الحياة الصحي أمران مهمان للغاية.