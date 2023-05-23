رسالة للآباء.. هذا ما يحتاج إليه أبناؤكم أثناء الامتحانات فـ"لا تزيدوا الطين بلة"!

من الطبيعي جداً أن يشعر الطالب بالقلق، لكن يجب ألا يتحوّل هذا القلق لما يُسمى رهاب الامتحان، الذي قد يستمر معه لفترات طويلة حتى في السنوات الجامعية، أو ربما بعد ذلك أيضاً خلال البحث عن العمل مثلاً أو تقديم المشاريع.