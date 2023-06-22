الأردن يقدم حلًّا مبتكرًا لمواجهة التدخين

وقال رئيس قسم الوقاية الصحية في أمانة عمان الكبرى عبادة الفتياني: "العيادة تقدم خدمات معنوية ونفسية وإرشادات نفسية للإقلاع عن التدخين"؛ منوهًا بنقطة مهمة جدًّا؛ وهي أن "أغلب المحاولات الارتجالية للإقلاع عن التدخين؛ تبوء بالفشل؛ وبالتالي أنا وظيفتي إني أرشد المقلع عن التدخين، كيف آلية الإقلاع، كيف أخفف الأعراض الانسحابية من مادة النيكوتين عنه بحيث إنه يقلع بنجاح".