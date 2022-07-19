كيف يمكن وقاية الأطفال من أمراض فصل الصيف؟

ومن أشهر هذه الأمراض: الطفح الجلدي وينتج عن تعرض الأطفال لأشعة الشمس الحادة خاصةً في فترة الظهيرة (من الحادية عشرة إلى الرابعة بعد الظهر) في الصيف، وارتفاع الرطوبة في الجو مما يؤدي إلى عدم إفراز العرق فتنتج عنه أنواع متنوعة من الطفح الجلدي.