تجنب 3 وتناول 3 باعتدال.. أطباء: 6 أطعمة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب!

وفي حديثها إلى صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، قالت الدكتورة شارون هايز، أخصائية أمراض القلب في عيادة قلب المرأة في مينيسوتا، الولايات المتحدة: "لا يوجد طعام ينقذ حياتك. وليس هناك ما يقتلك، فالأمر يتعلق بالتوازن. لذا فإن فطيرة الجبن العرضية لن تقتلك، لكن ما تأكله ومقدار ما تأكله أمر بالغ الأهمية".