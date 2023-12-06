"يمكنها شم رائحتنا".. "أمراض معدية خطيرة" تغذيها تغيرات المناخ وتنقلها الحشرات

ووفق الباحثين، فإن البعوض يتأقلم في الوقت الحالي مع تغييرات المناخ، كما يكيّف سلوكه ووظائفه الفسيولوجية في أي بيئة يعيش فيها حتى لو كانت في المناخات الباردة، مما يتطلب اعتماد خطوات وقائية وتخصيص موارد مالية للتصدّي للأمراض التي يسبّبها وإنقاذ الأرواح.