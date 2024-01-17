"أبقراط" تحدث عن ميزاته.. مشروب للوقاية من أمراض البرد

يتميز نبات الزوفا بأنه يزيد من مقاومة الجسم خلال موسم نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، ويسهل عملية تنفس الأشخاص المرضى بالفعل. كما يستخدم مغلي النبات أيضاً للغرغرة لعلاج التهاب الحلق.
ووفقاً للدكتور سيرغي أغابكين، يستخدم نبات الزوفا الذي تحدث عن ميزاته الطبيب اليوناني أبقراط، في الوقاية من قرحة المعدة، لأن المواد المضادة للبكتيريا التي يحتويها تكبح نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري Helicobacter pylori التي غالبا ما تسبب القرحة. كما يمكن استخدام زيت نبات الزوفا العطري في ترطيب هواء المنزل والوقاية من العدوى.
وإضافة إلى ذلك، بحسب روسيا اليوم، يمكن عمل مشروب من نبات الزوفا مع الشاي الأسود، وحسب الرغبة يمكن إضافة ملعقة شاي من العسل إلى المشروب لتحسين مذاقه. ويساعد هذا المشروب على علاج التهاب الحلق ويكون بمنزلة وسيلة للوقاية من قرحة المعدة.