"أبقراط" تحدث عن ميزاته.. مشروب للوقاية من أمراض البرد

وإضافة إلى ذلك، بحسب روسيا اليوم، يمكن عمل مشروب من نبات الزوفا مع الشاي الأسود، وحسب الرغبة يمكن إضافة ملعقة شاي من العسل إلى المشروب لتحسين مذاقه. ويساعد هذا المشروب على علاج التهاب الحلق ويكون بمنزلة وسيلة للوقاية من قرحة المعدة.