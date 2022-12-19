"الغذاء والدواء": 6 نصائح ضرورية لطهو الطعام خلال "الكشتات"

وأضافت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي بضرورة غسل اليدين جيدًا، مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام؛ للتخلص من الملوثات كافة "أتربة وبكتيريا"، والحفاظ على جمع المهملات في مكان مناسب بعيدًا عن الأغذية والأواني المستعملة أثناء الكشتة لتفادي أي تلوث أو حالة تسمم.