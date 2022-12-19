"الغذاء والدواء": 6 نصائح ضرورية لطهو الطعام خلال "الكشتات"

وجّهت هيئة الغذاء والدواء، عددًا من النصائح قبل طهي الطعام خارج المنزل لضمان إعداد وجبة آمنة.
ونصحت الهيئة بفصل الأطعمة النيئة "مثل اللحوم والدواجن" عن الأطعمة الأخرى، والتأكد من وجود علامة على الأواني البلاستيكية تعني صلاحيتها لحفظ الأطعمة، وحفظ الدواجن واللحوم النيئة في وعاء حافظ للبرودة كي لا تفسد، وعدم وضع الطعام الجاهز في الأواني المستخدمة لطهيه مثل إعادة الدجاج المشوي إلى وعاء التحضير لتفادي "التلوث الخلطي".
وأضافت الهيئة في إنفوجراف معلوماتي بضرورة غسل اليدين جيدًا، مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام؛ للتخلص من الملوثات كافة "أتربة وبكتيريا"، والحفاظ على جمع المهملات في مكان مناسب بعيدًا عن الأغذية والأواني المستعملة أثناء الكشتة لتفادي أي تلوث أو حالة تسمم.
ونوّهت الهيئة بأن مياه الأودية لا تصلح للشرب وتعتبر ملوثة.