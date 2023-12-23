ماذا تعرف عنه؟ "الغذاء والدواء" تحذّر من تعرض الطعام لـ"التلوث الخلطي"

وأوضحت أن الممارسات الخاطئة تتضمّن عدم فصل الأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل؛ مثل ملامسة اللحوم النيئة للسلطات، وكذلك عدم فصل الأغذية النيئة عن بعضها؛ مثل اللحوم النيئة والأسماك النيئة، إضافة إلى عدم غسل الأيدي، وعدم تغيير القفاز عند الانتقال من تحضير غذاء إلى آخر، وكذلك تحضير وإعداد الطعام على أسطح ملوثة، ووضع الأغذية الجاهزة للأكل أسفل النيئة، واستخدام نفس الأدوات والأسطح كلوح التقطيع في تحضير الغذاء النيئ والجاهز للأكل، وعدم فصل المواد الكيميائية مثل المنظفات والمعقمات عن الأغذية.