تناولها ليلاً وأنعم بنومك.. خبراء: 7 فواكه تمنحنا نوماً أفضل

وينقل موقع "روسيا اليوم"، عن التقرير، رأي خبير النوم البريطاني، ماكس كيرستن، إن بعض الفواكه يمكن أن تدعم نوماً أفضل أثناء الليل بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والميلاتونين والبوتاسيوم، وأن تناول إحدى الفواكه التالية بانتظام قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يكون مفيداً للحصول على قسطٍ كافٍ من النوم: