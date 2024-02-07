تناولها ليلاً وأنعم بنومك.. خبراء: 7 فواكه تمنحنا نوماً أفضل

يكشف خبراء الصحة والنوم عن سبع فواكه يمكن أن تدعم نوماً أفضل أثناء الليل، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والميلاتونين والبوتاسيوم، مؤكدين أن تناول إحدى تلك الفواكه بانتظامٍ قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يكون مفيداً للحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.
ويقول تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، يعد النوم أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة جيدة، لكن كثيرين قد يجاهدون من أجل الحصول على قسطٍ كافٍ كل ليلة، وقد يلجأ بعضهم إلى الأدوية والعقاقير الطبية لتحقيق نومٍ هادئ.
وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، بأن يحصل البالغون على 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة. وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحقيق ذلك، فقد يكون من المفيد تجربة وجبة خفيفة يوصي بها الخبراء قبل موعد الذهاب إلى السرير.
وينقل موقع "روسيا اليوم"، عن التقرير، رأي خبير النوم البريطاني، ماكس كيرستن، إن بعض الفواكه يمكن أن تدعم نوماً أفضل أثناء الليل بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والميلاتونين والبوتاسيوم، وأن تناول إحدى الفواكه التالية بانتظام قبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يكون مفيداً للحصول على قسطٍ كافٍ من النوم:
يتمتع الموز بعديدٍ من الفوائد، من تعزيز الطاقة إلى تقليل الانتفاخ، لكن تناوله قبل النوم مباشرة يمكن أن يعمل بشكلٍ مشابهٍ لعمل هرمون الميلاتونين، ويساعد في الحصول على نومٍ جيدٍ، وفقاً لجمعية النوم الخيرية.
وتحتوي هذه الفاكهة على مستويات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكليهما يمكن أن يريح العضلات، إضافة إلى التربتوفان، الذي يتحول في الجسم إلى السيروتونين ويمكن أن يساعد على تهدئة الدماغ.
يمكن للكرز، وخاصة الحامض منه، أن يغيّر قواعد النوم. ويحتوي عصير الكرز الحامض على الميلاتونين، ما يجعله وسيلة طبيعية رائعة لتعزيز جودة النوم ومدته، وفقا لموقع "Healthline".
وفقاً لموقع "EatingWell"، يحتوي الأناناس على الميلاتونين وفيتامين C والمغنيسيوم والألياف، وجميعها يمكن أن تساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
وقال كيرستن، إن الأناناس يحتوي أيضاً على البروميلين، الذي يساعد على استرخاء العضلات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يسهّل عملية النوم.
تم ربط الاستهلاك اليومي للكيوي بالتحسينات في نوعية النوم وكميته. وهو غني بفيتامين C ومستويات عالية من السيروتونين، اللذين يعززان الاسترخاء.
عند الحديث عن فيتامين C، فإننا نفكر بشكل تلقائي في البرتقال. وإضافة إلى ذلك، يمكن للسكريات الطبيعية الموجودة في هذه الحمضيات أن تمنح الجسم والعقل دفعة قبل النوم مباشرة، لذلك ستكون مستعداً بشكل أفضل للاسترخاء.
تناول البابايا في الليل يمكن أن تكون له فوائد عديدة تعمل على تحسين نوعية النوم. وأحد العناصر الغذائية الموجودة في البابايا التي تساعد الجسم على النوم هو الكولين، الذي يدعم أيضا حركة العضلات والتعلم والذاكرة، وفقاً لما ذكره موقع "Medical News Today".
وأشار كيرستن، إلى أن البابايا تحتوي أيضاً على فيتامينات C وE، إضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم، الذي يساعد على استرخاء العضلات وبالتالي الحصول على نوم أعمق.
قال كيرستن، إن الألياف والسكريات الطبيعية الموجودة في التفاح يمكن أن تساعد على "منع الاستيقاظ أثناء الليل". ويمكن أن تساعد المكونات في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين المزاج العام للشخص.