مبادرة للتوعية بأهمية شرب الماء وعدم إهماله خلال فصل الشتاء

أكدت وزارة الصحة على ضرورة شرب الماء في فصل الشتاء نظرًا لأهميته لجسم الإنسان، داعيةً الجميع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من خلال منصتها الرئيسية للتوعية "عش بصحة" إلى الاهتمام بشرب الماء في خلال فصل الشتاء، لافتة الانتباه إلى أن الكثير من الناس قد لا يشعر بعطش جسمه مع برودة الجو.