دراسات: 50٪ من سكان العالم مهددون بقصر النظر بحلول عام 2050

ويُعد قصر النظر من أكثر أمراض العيون شيوعًا عالميًا، حيث تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 سيُصاب نحو 50% من سكان العالم بهذه الحالة البصرية، مما يبرز أهمية الوقاية المبكرة والتدخل العلمي لتجنب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى انفصال الشبكية أو الزرق أو ضعف النظر الدائم.