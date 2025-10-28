دراسات: 50٪ من سكان العالم مهددون بقصر النظر بحلول عام 2050

تنظّم المجموعة السعودية لطب عيون الأطفال والحول ندوة علمية متخصصة بعنوان “التحكم بقصر النظر 2025”، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025م، من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً، في فندق هيلتون الرياض – قاعة العلا، وذلك ضمن الندوات المصاحبة لمؤتمر طب العيون السعودي 2025.
وتركّز الندوة على استعراض أحدث الأساليب العلمية للحد من تفاقم قصر النظر بين الأطفال واليافعين، من خلال جلسات علمية وورش عمل تناقش موضوعات متنوعة، أبرزها: أهمية اللعب الخارجي لمدة ساعتين يوميًا، واستخدام العدسات الطبية بتقنية Peripheral Defocus، والعلاج بالأتروبين منخفض الجرعة، والعلاج بالضوء الأحمر.
وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي لدى أطباء العيون وأخصائيي البصريات حول أحدث التقنيات والتجارب العالمية في السيطرة على انتشار قصر النظر، بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها من دول عدة، منها هونغ كونغ، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعد قصر النظر من أكثر أمراض العيون شيوعًا عالميًا، حيث تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 سيُصاب نحو 50% من سكان العالم بهذه الحالة البصرية، مما يبرز أهمية الوقاية المبكرة والتدخل العلمي لتجنب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى انفصال الشبكية أو الزرق أو ضعف النظر الدائم.
يُذكر أن مؤتمر طب العيون السعودي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون سنويًا، ويُعد أكبر تجمع علمي متخصص في المنطقة، إذ يستقطب نخبة من الاستشاريين والخبراء من داخل المملكة وخارجها لمناقشة أحدث التطورات في مجالات طب وجراحة العيون.