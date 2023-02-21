"نتائج مذهلة".. هذا ما قادت إليه دراسة حديثة عن "العمل 4 أيام فقط أسبوعياً"!

يعد تخفيض أيام العمل من 5 إلى 4 في الأسبوع واحدة من أكثر الأمنيات رواجاً عند العاملين، إلا أن دراسة جديدة كشفت ما يمكن أن تحققه تلك الأمنية من نتائج إيجابية في حال تنفيذها.